Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 14-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 14-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 14 декабря, завершился 14-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 14-го тура Бундеслиги:

12 декабря, пятница:

«Унион» — «РБ Лейпциг» — 3:1.

13 декабря, суббота:

«Айнтрахт» — «Аугсбург» — 1:0;
«Хоффенхайм» — «Гамбург» — 4:1;
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Вольфсбург» — 1:3;
«Санкт-Паули» — «Хайденхайм» — 2:1;
«Байер» — «Кёльн» — 2:0.

14 декабря, воскресенье:

«Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд — 1:1;
«Бавария» — «Майнц» — 2:2;
«Вердер» — «Штутгарт» — 0:4.

По итогам этого тура «Бавария» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» располагается на второй строчке, дортмундская «Боруссия» — на третьей, у обеих команд по 29 очков. Топ-4 с 26 очками замыкает «Байер». В нижней части таблицы находятся «Санкт-Паули», «Хайденхайм» (по 11) и «Майнц» (7).

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Бавария» ушла от поражения в концовке матча с «Майнцем» с последнего места в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android