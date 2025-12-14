Результаты матчей 14-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 14 декабря, завершился 14-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 14-го тура Бундеслиги:

12 декабря, пятница:

«Унион» — «РБ Лейпциг» — 3:1.

13 декабря, суббота:

«Айнтрахт» — «Аугсбург» — 1:0;

«Хоффенхайм» — «Гамбург» — 4:1;

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Вольфсбург» — 1:3;

«Санкт-Паули» — «Хайденхайм» — 2:1;

«Байер» — «Кёльн» — 2:0.

14 декабря, воскресенье:

«Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд — 1:1;

«Бавария» — «Майнц» — 2:2;

«Вердер» — «Штутгарт» — 0:4.

По итогам этого тура «Бавария» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» располагается на второй строчке, дортмундская «Боруссия» — на третьей, у обеих команд по 29 очков. Топ-4 с 26 очками замыкает «Байер». В нижней части таблицы находятся «Санкт-Паули», «Хайденхайм» (по 11) и «Майнц» (7).