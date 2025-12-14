«Я принимал участие». Леонид Слуцкий — о назначении Березуцкого главным тренером «Урала»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в беседе с бывшим игроком «Зенита» Владиславом Радимовым прокомментировал назначение экс-защитника и тренера ЦСКА Василия Березуцкого в «Урал». Бывший ассистент Слуцкого возглавил клуб Лиги Pari 11 декабря.

— Вы про Васю упомянули. Удивились, что он вернулся в Россию тренировать?

— Я не могу удивляться, потому что я «принимал участие» даже, скажем так.

— И что советовали?

— Васе или клубу, который мне звонил по Васе? Я с двух сторон советовал, чтобы это произошло.

Радимов: А в прессе с другой стороны знаешь, кто советовал, писали? Виталий Леонтьевич Мутко.

— Не, не, это про Кержакова писали.

Радимов: А я про кого говорю?

— Это правда?

Радимов: Не, я не знаю, я в прессе прочитал.

— Про лоббизм Мутко писали несколько источников, что Мутко якобы лоббировал Кержакова в «Урал»?

— Значит, смотри, что означает это всё. Если Виталий Леонтьевич лоббировал Кержакова с одной стороны, а я с другой стороны лоббировал Васю Березуцкого, кто более сильный лоббист?

— Почему вам это кажется удачной историей?

— Ну, я просто Васю очень высоко оцениваю как тренера.

— Это понятно, но вот именно в контексте этого клуба, этой лиги и так далее?

— Ну, смотри, во-первых, они скорее всего выйдут, потому что у них достаточно большой отрыв, и это история такого плавного перехода из ФНЛ в Премьер-Лигу. А во-вторых, там всё есть, база, инфраструктура, стадион, всё под Премьер-Лигу. Там достаточно интересная команда, там много молодых игроков. Мне кажется, для первой работы Васи в России это очень хороший вариант.

— Но работать с Григорием Викторовичем [Ивановым] это не просто, это специфично.

— У Васи очень в этом плане сильный характер. Я думаю, что Григорий Викторович с таким тренером, с таким характером ещё не работал. То, что есть условно вариант разосраться, наверное, он есть у любого тренера, — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.