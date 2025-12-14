Гвардиола — о Рубене Диаше: настоящий капитан, выдающийся лидер

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о защитнике своей команды Рубене Диаше.

«Рубен Диаш — невероятный лидер! Стабилен, не травмирован, как он руководит товарищами по команде, умеет говорить — это невероятное приобретение для нас на долгие годы вперёд! Он настоящий капитан, выдающийся лидер», — приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Диаш перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету пять матчей в Лиге чемпионов.