Тренер «Баварии» Компани: в матче c «Майнцем» мы должны были добиться большего

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о ничьей в матче 14-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (2:2).
«Это разочаровывает, независимо от соперника и места проведения матча. Мы всегда хотим победить. Сегодня нам это не удалось. «Майнц» отлично реализовал те немногие моменты, которые у них были. А мы не смогли реализовать свои голевые моменты, в отличие от многих других матчей. После такой игры и получаются подобные результаты.
Если смотреть объективно, было бы плохо, если бы мы вообще не создали ни одного момента и подарили им множество шансов. Но этого не произошло. Мы всё же забили два гола, но, к сожалению, пропустили два. Но если честно, мы должны были добиться большего, имея столько возможностей», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.
- 15 декабря 2025
