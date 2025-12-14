Скидки
Тренер «Баварии» Компани: в матче c «Майнцем» мы должны были добиться большего

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о ничьей в матче 14-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (2:2).

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Майнц
Майнц
1:0 Карл – 29'     1:1 Потульский – 45+2'     1:2 Сон – 67'     2:2 Кейн – 87'    

«Это разочаровывает, независимо от соперника и места проведения матча. Мы всегда хотим победить. Сегодня нам это не удалось. «Майнц» отлично реализовал те немногие моменты, которые у них были. А мы не смогли реализовать свои голевые моменты, в отличие от многих других матчей. После такой игры и получаются подобные результаты.

Если смотреть объективно, было бы плохо, если бы мы вообще не создали ни одного момента и подарили им множество шансов. Но этого не произошло. Мы всё же забили два гола, но, к сожалению, пропустили два. Но если честно, мы должны были добиться большего, имея столько возможностей», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

Комментарии
