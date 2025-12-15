Полузащитник «Баварии» Киммих — об игре с «Майнцем»: ожидания были высокими

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями от матча 14-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (2:2).

«Пропущенный гол со стандартного положения прямо перед перерывом был действительно неприятным. Этого нельзя было допустить, потому что это означало, что во втором тайме игра будет идти более открыто. Было бы намного проще, если бы мы не пропустили этот гол. Это превратило встречу в тяжёлую борьбу, и в итоге мы были рады даже тому, что сравняли счёт. На самом деле мы ожидали, что «Майнц» будет играть по-другому после перерыва.

Наш план вообще не предусматривал изменений, потому что первый тайм был неплохим с нашей точки зрения. У нас были хорошие шансы, но мы столкнулись с качественным вратарём соперника, который отлично справлялся с рядом ситуаций.

Мы хотели развить этот успех во втором тайме, но поначалу нам это не удалось. Но мы всё равно сыграли хорошо. Мы проигрывали 1:2 во время хорошего отрезка и в итоге заработали одно очко. Также нужно признать, что «Майнц» сегодня проделал действительно неплохую работу. Но наши ожидания по-прежнему чётко направлены на победу дома, независимо от соперника. Ожидания были высокими, учитывая состояние турнирной таблицы», — приводит слова Киммиха официальный сайт мюнхенского клуба.