Нападающий «Баварии» Кейн: в игре с «Майнцем» нам не хватало завершающего паса или удара

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался об игре 14-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (2:2).

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Майнц
Майнц
1:0 Карл – 29'     1:1 Потульский – 45+2'     1:2 Сон – 67'     2:2 Кейн – 87'    

«Думаю, мы полностью доминировали в первые 44 минуты игры. У нас было много моментов для взятия ворот, и мы практически не позволили им забить. А потом пропустили прямо перед перерывом, что изменило ход событий. Во втором тайме мы вышли на поле и уже не так доминировали. Нам не хватало завершающего паса или удара.

Наш соперник играл хорошо, а это означало, что нам приходилось бороться. Когда играешь против таких команд, они сражаются за каждое очко. Они умеют хорошо защищаться, хорошо владеют мячом, спасают ситуацию, бросаются в бой во что бы то ни стало – и именно это и произошло. В конце концов, мы берём это очко и идём дальше», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенского клуба.

