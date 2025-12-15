Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Футбол Новости

Александр Головин: Погба? Он пока физически вообще не готов

Александр Головин: Погба? Он пока физически вообще не готов
Комментарии

Футболист «Монако» Александр Головин в беседе с экс-тренером ЦСКА Леонидом Слуцким высказался о физической форме партнёра по клубу Поля Погба. Француз присоединился к команде в летнее трансферное окно после отбывания длительной дисквалификации из-за положительной допинг-пробы.

— У тебя в этом сезоне появились такие суперименитые партнёры: Ансу Фати, Поль Погба.
— Ну да, но Погба ещё не сказать, что стал партнёром, ему пока тяжело. Он пока физически вообще не готов, наверное, очень прям сложно.

Слуцкий: Он вообще работает уже в группе или нет?
— Да, да, да. Он тренируется. Уже сколько? Недели три, точно.

Слуцкий: Ну то есть он пришёл к вам в июле и только три недели тренируется в группе, правильно?
— Да, — сказал Головин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

