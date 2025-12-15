Джордан Хендерсон почтил память Диогу Жоты, забив дебютный гол после возвращения в АПЛ

Полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон почтил память португальского нападающего Диогу Жоты, забив гол в матче 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Лидс Юнайтед» (1:1).

Хендерсон отметился забитым мячом на 70-й минуте игры, после чего футболист повторил празднование забитых мячей Жотой, сев на газон и изобразив игру на геймпаде. Забитый мяч стал для Хендерсона первым после его возвращения в Премьер-лигу.

«Мы будем помнить его вечно, он был хорошим другом. Я нечасто забиваю голы, поэтому, когда мне это удалось, я решил посвятить гол ему», — приводит слова Хендерсона АПЛ в социальной сети Х.

Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет 3 июля 2025 года в автокатастрофе на северо-западе Испании. Автомобиль, в котором находился футболист, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся. Брат нападающего Андре, профессиональный футболист второго дивизиона Португалии, также погиб.