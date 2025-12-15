Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Джордан Хендерсон почтил память Диогу Жоты, забив дебютный гол после возвращения в АПЛ

Комментарии

Полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон почтил память португальского нападающего Диогу Жоты, забив гол в матче 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Лидс Юнайтед» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Дж. Хендерсон – 70'     1:1 Калверт-Льюин – 82'    

Хендерсон отметился забитым мячом на 70-й минуте игры, после чего футболист повторил празднование забитых мячей Жотой, сев на газон и изобразив игру на геймпаде. Забитый мяч стал для Хендерсона первым после его возвращения в Премьер-лигу.

«Мы будем помнить его вечно, он был хорошим другом. Я нечасто забиваю голы, поэтому, когда мне это удалось, я решил посвятить гол ему», — приводит слова Хендерсона АПЛ в социальной сети Х.

Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет 3 июля 2025 года в автокатастрофе на северо-западе Испании. Автомобиль, в котором находился футболист, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся. Брат нападающего Андре, профессиональный футболист второго дивизиона Португалии, также погиб.

