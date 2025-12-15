«Ювентус» в большинстве победил «Болонью» в 15-м туре Серии А

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты туринского клуба.

На 64-й минуте вышедший на замену защитник Хуан Кабаль вывел «Ювентус» вперёд. На 69-й минуте норвежский защитник «Болоньи» Торбьёрн Хеггем получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером.

«Ювентус» довёл количество набранных в сезоне очков до 26, поднялся на пятое место в таблице и обошёл «Болонью». Подопечные Винченцо Итальяно с 25 очками опустились на шестую строчку в Серии А.