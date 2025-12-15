Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болонья — Ювентус, результат матча 14 декабря 2025, счёт 0:1, 15-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» в большинстве победил «Болонью» в 15-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты туринского клуба.

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Кабаль Мурильо – 64'    
Удаления: Хеггем – 69' / нет

На 64-й минуте вышедший на замену защитник Хуан Кабаль вывел «Ювентус» вперёд. На 69-й минуте норвежский защитник «Болоньи» Торбьёрн Хеггем получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером.

«Ювентус» довёл количество набранных в сезоне очков до 26, поднялся на пятое место в таблице и обошёл «Болонью». Подопечные Винченцо Итальяно с 25 очками опустились на шестую строчку в Серии А.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ливерпуль» нашёл нового защитника, «Сити» — атакующего игрока. Трансферные слухи недели
«Ливерпуль» нашёл нового защитника, «Сити» — атакующего игрока. Трансферные слухи недели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android