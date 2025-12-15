Экс-игрок «Монако» и «Марселя» Валер Жермен объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Монако», «Марселя» и ряда других команд Валер Жермен объявил о завершении карьеры. Сейчас француз является игроком японского клуба «Санфречче Хиросима», его контракт рассчитан до конца 2025 года.

«Это был замечательный опыт в Японии, действительно очень хорошая лига с полными стадионами и интересным уровнем игры. Действие моего контракта подходит к концу, и я думаю, это касается и моей карьеры, это ещё не на 100% точно, но на 95% — по разным причинам. Я спокоен по поводу этого решения. Я оставляю 5% для раздумий, чтобы хорошо провести праздники», — сказал Жермен в эфире RMC.

В составе монегасков Жермен дважды становился чемпионом Франции.