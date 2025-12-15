Скидки
Алавес — Реал, результат матча 15 декабря 2025, счёт 1:2, 16-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» одолел «Алавес» в Ла Лиге, Мбаппе и Родриго забили по голу
Комментарии

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Алавес» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты мадридского клуба.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 24'     1:1 Висенте – 68'     1:2 Родриго – 76'    

На 24-й минуте французский форвард Килиан Мбаппе открыл счёт в матче после передачи полузащитника Джуда Беллингема. На 69-й минуте нападающий «Алавеса» Карлос Висенте сравнял счёт. Форвард вышел на замену за минуту до гола. На 76-й минуте бразильский форвард «Реала» Родриго с паса соотечественника Винисиуса Жуниора принёс команде победу.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги с 39 очками в 17 играх. Отставание от лидирующей в чемпионской гонке «Барселоны» составляет четыре очка. «Алавес» располагается на 12-м месте. У команды 18 очков в 16 встречах.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
