Главная Футбол Новости

Марсель — Монако, результат матча 14 декабря 2025, счёт 1:0, 16-й тур Лиги 1 2025-2026

«Марсель» победил «Монако» благодаря голу Гринвуда, Головин был заменён на 73-й минуте
Комментарии

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Монако». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Гринвуд – 82'    

Единственный мяч в игре забил нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд на 82-й минуте. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, но не отметился результативными действиями и был заменён на 73-й минуте.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «Марсель» набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Монако» заработал 23 очка и располагается на девятой строчке. Лидирует в турнире «Ланс», у которого 37 очков.

В следующем туре «Марселю» предстоит встретиться на своём поле с «Нантом» 4 января, а «Монако» днём ранее сыграет с «Лионом».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
«Ланс» победил «Ниццу» в матче 16-го тура Лиги 1 и возглавил турнирную таблицу
