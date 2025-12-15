Скидки
Президент «Марселя» Лонгория: мы должны устранить недостатки в составе команды

Президент «Марселя» Лонгория: мы должны устранить недостатки в составе команды
Президент «Марселя» Пабло Лонгория высказался о планах клуба относительно зимнего трансферного окна.

«Позвольте мне внести ясность. Январь будет очень важен из-за предстоящих матчей и возвращения трёх игроков, которых у нас практически не было с начала сезона (речь о Хамеде Траоре, Факундо Медине и Амине Гуири. — Прим. «Чемпионата»). Мы всегда должны быть предельно ясны в своих планах. Пришло время внести коррективы. Это не обязательно означает поиск новых игроков. Мы должны устранить недостатки в составе. Необходимо подвести итоги и дождаться возвращения трёх важных игроков», — сказал Лонгория в интервью для Ligue 1+.

На данный момент «Олимпик» с 32 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1.

