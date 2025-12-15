Скидки
«Бавария» установила новый рекорд результативности в Бундеслиге

Комментарии

Мюнхенская «Бавария» установила новый рекорд результативности в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором команда сыграла вничью с «Майнцем» (2:2), сообщает Opta.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Майнц
Майнц
1:0 Карл – 29'     1:1 Потульский – 45+2'     1:2 Сон – 67'     2:2 Кейн – 87'    

В этом матче мюнхенский клуб достиг отметки в 50 забитых голов за сезон. Ранее ни одной команде в истории немецкого чемпионата не удавалось достичь такой результативности за столь короткий срок. На данный момент мюнхенский клуб поразил ворота соперников 51 раз, пропустив при этом 11 мячей.

После 14 сыгранных матчей в чемпионате Германии команда Венсана Компани набрала 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре мюнхенская «Бавария» сыграет на выезде с «Хайденхаймом» 21 декабря.

Нападающий «Баварии» Кейн: в игре с «Майнцем» нам не хватало завершающего паса или удара
