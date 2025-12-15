Скидки
Головин назвал двух российских футболистов, которые смогли бы заиграть во Франции

Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, у кого из российских футболистов может получиться заиграть в чемпионате Франции.

— Вот ты сейчас в сборной видишь игроков, которые могут быть конкурентоспособны в чемпионате Франции?
— Я думаю, что вот из последних точно это Кисляк и Батраков. Они очень умные на поле, особенно Кисляк. Он чуть ниже меня играет и очень бросилось в глаза то что он всегда вперёд хочет играть у него нет идеи сыграть назад, он всегда посмотрит максимально все варианты вперёд если вообще без шансов он назад отдаст или поперёк хотя бы, — сказал Головин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

