Сычёв: Женя Алдонин держится молодцом. Самый волевой и сильный человек из мира футбола!

Сычёв: Женя Алдонин держится молодцом. Самый волевой и сильный человек из мира футбола!
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о недуге бывшего футболиста ЦСКА Евгения Алдонина, у которого было выявлено онкологическое заболевание.

— Насколько я знаю, вы активно участвуете в деятельности Фонда Алдонина. Значит, и о недуге Евгения знали?
— Да, мы с Женей близко общаемся, и я обо всём знал с самого начала. Поддерживаю его, насколько это возможно. Буквально вчера разговаривали. Он держится молодцом. Удивительная стойкость. Это самый волевой и сильный человек из мира футбола, которого я знаю. Машина! Я уверен, что он справится, и мы ещё не раз сыграем и в футбол, и в падел. А ещё мне Женя обещал сыграть в хоккей. Детей он уже поставил на коньки, а сам пока не успел. Он мне обещал и должен выполнить это обещание. Мы его всем нашим футбольным миром с нетерпением ждём — здоровым, сильным и жизнерадостным, — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Евгению Алдонину 45 лет. Он играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с клубом он становился дважды чемпионом России, пять раз — обладателем Кубка страны, в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, Алдонин известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий».

Полное интервью с Сычёвым читайте позже на «Чемпионате».
