Леонид Слуцкий объяснил свою критику в адрес Ролана Гусева

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о своей критике в адрес исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Ранее Слуцкий раскритиковал Гусева за слова о работе тренерского штаба при Валерии Карпине. В одном из интервью Гусев осудил физическую подготовку команды и работу тренера по физподготовке Луиса Мартинеса.

«Я высказал свою позицию. Я говорил про тренерскую этику, это раз. Во-вторых, я не то что не являюсь никаким моральным камертоном, более того, я даже не претендую на это звание. Я просто высказал свою личную позицию. Мне кажется, каждый человек имеет право высказать свою личную позицию. Если бы Гусев или кто-либо ещё высказывает, вы же все, журналисты, высказываете свои личные позиции, почему не могут это сделать тренеры? – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Позже Гусев извинился перед Валерием Карпиным за слова после его увольнения из «Динамо».

