Гурцкая — о финансах «Зенита»: в столовой поменяли мясо на курицу и на этом экономят

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал финансовую ситуацию в санкт-петербургском «Зените».

— Уменьшение трат «Зенита»? Пока доказать это нечем. В чём сокращение трат? Пока это не имеет подтверждения. Доказать это нечем. То, что они пытаются на русских экономить — это не первый раз. Но зато покупают иностранцев, поэтому рациональность трат — пока просто слова. Посмотрим, как они проведут зимнее трансферное окно, учитывая, что они хотят стать чемпионами. Потом снова Герману зададим вопрос: в чём сокращение трат? Может быть, они в столовой поменяли мясо на курицу и на этом экономят.

— Главная статья расходов — фонд оплаты труда. Были данные в ЭФБ (шоу «Это футбол, брат». — Прим. «Чемпионата»), что у Жерсона € 6 млн в год, у Вендела — € 4,5 млн.

— Пока фонд оплаты труда запредельный. Думаю, что такая же зарплата, как у Вендела, и у Луиса Энрике. Поэтому, когда у тебя три футболиста получают € 15 млн, сложно говорить, что стали тратить меньше денег.

— Почему, на твой взгляд, Зырянову в его новой должности разрешают только озвучивать объявления о новом рекламном партнёре?

— У меня нет объяснений тому, когда что-то происходит в «Зените». У нас нет с ними прямого коннекта. Аршавин готов говорить про академию, но про то, что происходит в главной команде, он узнает из прессы, — приводит слова Гурцкая телеграм-канал «Футбольный биги».

Ранее руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко заявил, что в санкт-петербургском клубе меньше денег, чем раньше, а заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что клуб перешёл в режим экономии, урезав бюджет.