Тимур Гурцкая объяснил, почему «Спартак» сохраняет Кахигао на посту спортивного директора

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал работу спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао.

«Станковича привёл Жданов и до последнего не увольнял только Жданов. Вот если бы вышел Некрасов и сказал, что да, есть Жданов, это его решение — я бы посчитал, что пришёл сильный дядя. Но сейчас нет ответственного. У вас идёт финишная гонка осенью — берёте три очка с «Балтикой» и три с «Динамо» и вот вы опять в чемпионской гонке? Кто ответственный за потерю этих пяти очков? Нет такого человека. Хочется, чтобы человека оценивали по конкретным поступкам? Гафин в «Динамо» выходил и отвечал на вопросы — и мы понимали, кто отвечает за клуб. В «Спартаке» опять коллективный разум. Это значит — как всегда, никто не виноват.

Почему держатся за Кахигао? Я бы делал то же самое. Кахигао сейчас настолько ненавистен всем, что этим щитом и защищает всё руководство. Когда ненависть станет уже перегрета, его уволят. Но это даст полгода счастливой жизни. Нельзя уволить и Станковича, и Кахигао сразу — потому что не с кого будет спрашивать, не будет жертвы», — приводит слова Гурцкая телеграм-канал «Футбольный биги».

Испанец был назначен на пост спортивного директора красно-белых в январе 2025 года. После завершения первой части сезона московская команда набрала 29 очков и занимает шестое место.