Главная Футбол Новости

Тимур Гурцкая объяснил, почему «Спартак» сохраняет Кахигао на посту спортивного директора

Тимур Гурцкая объяснил, почему «Спартак» сохраняет Кахигао на посту спортивного директора
Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал работу спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао.

«Станковича привёл Жданов и до последнего не увольнял только Жданов. Вот если бы вышел Некрасов и сказал, что да, есть Жданов, это его решение — я бы посчитал, что пришёл сильный дядя. Но сейчас нет ответственного. У вас идёт финишная гонка осенью — берёте три очка с «Балтикой» и три с «Динамо» и вот вы опять в чемпионской гонке? Кто ответственный за потерю этих пяти очков? Нет такого человека. Хочется, чтобы человека оценивали по конкретным поступкам? Гафин в «Динамо» выходил и отвечал на вопросы — и мы понимали, кто отвечает за клуб. В «Спартаке» опять коллективный разум. Это значит — как всегда, никто не виноват.

Почему держатся за Кахигао? Я бы делал то же самое. Кахигао сейчас настолько ненавистен всем, что этим щитом и защищает всё руководство. Когда ненависть станет уже перегрета, его уволят. Но это даст полгода счастливой жизни. Нельзя уволить и Станковича, и Кахигао сразу — потому что не с кого будет спрашивать, не будет жертвы», — приводит слова Гурцкая телеграм-канал «Футбольный биги».

Испанец был назначен на пост спортивного директора красно-белых в январе 2025 года. После завершения первой части сезона московская команда набрала 29 очков и занимает шестое место.

Комментарии
Новости. Футбол
