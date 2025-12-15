«Очень удивлён». Тренер «Реала» Алонсо – об эпизоде с Винисиусом в матче с «Алавесом»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о неназначенном пенальти в ворота «Алавеса» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 24' 1:1 Висенте – 68' 1:2 Родриго – 76'
«Я буду говорить об эпизоде, а не о судье. Мне показалось, что это был явный пенальти. Виниcиус был очень быстр, был контакт… и я очень удивлён, что судья даже не обратился к VAR. Тем не менее, нас это не удивляет. И нам нужно двигаться дальше», — приводит слова Алонсо AS.
На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 39 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на четыре очка. В следующем туре «Реал» встретится с «Севильей».
