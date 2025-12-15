Мбаппе до трёх голов сократил отставание от рекорда Роналду в «Реале»
Французский нападающий Килиан Мбаппе забил свой 56-й гол за «Реал» в 2025 году. Футболист отличился в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1).
Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 24' 1:1 Висенте – 68' 1:2 Родриго – 76'
Таким образом, Мбаппе до трёх голов сократил отставание от рекорда Криштиану Роналду по голам за «Реал» за календарный год. В 2013 году португалец забил 59 голов.
До конца 2025 года «Реалу» предстоит провести ещё две матча — с «Талаверой» в Кубке Испании и «Севильей» в чемпионате страны.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 27 голов и четыре результативные передачи.
