Мбаппе до трёх голов сократил отставание от рекорда Роналду в «Реале»

Французский нападающий Килиан Мбаппе забил свой 56-й гол за «Реал» в 2025 году. Футболист отличился в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1).

Таким образом, Мбаппе до трёх голов сократил отставание от рекорда Криштиану Роналду по голам за «Реал» за календарный год. В 2013 году португалец забил 59 голов.

До конца 2025 года «Реалу» предстоит провести ещё две матча — с «Талаверой» в Кубке Испании и «Севильей» в чемпионате страны.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 27 голов и четыре результативные передачи.