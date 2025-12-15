В Англии раскрыли причину нашумевшего интервью тренера «Челси» Марески

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал нашумевшее интервью после матча 16-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:0) из-за внутренних проблем в клубе. Напомним, ранее Мареска заявил, что «многие люди нас не поддержали», но не уточнил, кого именно имел в виду под «людьми».

Как сообщает топовое британское издание talkSPORT, недовольство Марески накапливалось некоторое время и после игры с «Эвертоном» вылилось наружу. Отмечается, что речь идёт о внутренних вопросах «Челси» — прямых претензий к болельщикам у него нет.

Подчёркивается, что руководство лондонского клуба дало понять, что модель, ориентированная на молодых игроков, менять не намерено, тогда как сам Мареска сомневается, что одних только юниоров хватит для достижения целей. Ожидается, что итальянский специалист разъяснит свою позицию на пресс‑конференции сегодня, 15 декабря, перед матчем Кубка Лиги с «Кардифф Сити».