Игрок «Тоттенхэма» объяснил, почему употреблял запрещённые вещества

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума высказался о своём употреблении «веселящего газа», а также принёс извинения за свой поступок.

«Понимаю, что это вредит моему имиджу как профессионального футболиста. Мне очень жаль, прошу прощения у болельщиков. Эти эпизоды надломили меня — они привели к страху, панике, паранойе, депрессии, бессоннице и постоянной утрате уверенности в себе. Я пережил многое, но многократно задавал себе вопрос: «Почему это случилось со мной?» Мне неприятно быть в роли жертвы, но утраты касались не только материальных вещей.

Это не оправдание, однако надеюсь, что люди смогут понять меня лучше. Иногда мне было так страшно оставаться дома, что я ночевал в тренировочном центре по нескольку дней подряд — три, четыре, даже пять. Откровенно говорить об этом было тяжело. Я пытался выглядеть спокойно и сильным, но внутри чувствовал давление. Да, это была депрессия. Хочу оставить ошибки в прошлом, вернуться в форму и снова получать удовольствие от футбола», — приводит слова Биссумы издание The Sun.

В ноябре 2025 года в соцсетях появилось видео, на котором Биссума употреблял запрещенные вещества, которые имеют статус легального наркотического вещества. Отмечается, что в 2024 году 29‑летнего хавбека сборной Мали уже ловили на употреблении «веселящего газа». В текущем сезоне футболист не принимал участия в матчах за «шпор».