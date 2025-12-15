Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Тоттенхэма» объяснил, почему употреблял запрещённые вещества

Игрок «Тоттенхэма» объяснил, почему употреблял запрещённые вещества
Комментарии

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума высказался о своём употреблении «веселящего газа», а также принёс извинения за свой поступок.

«Понимаю, что это вредит моему имиджу как профессионального футболиста. Мне очень жаль, прошу прощения у болельщиков. Эти эпизоды надломили меня — они привели к страху, панике, паранойе, депрессии, бессоннице и постоянной утрате уверенности в себе. Я пережил многое, но многократно задавал себе вопрос: «Почему это случилось со мной?» Мне неприятно быть в роли жертвы, но утраты касались не только материальных вещей.

Это не оправдание, однако надеюсь, что люди смогут понять меня лучше. Иногда мне было так страшно оставаться дома, что я ночевал в тренировочном центре по нескольку дней подряд — три, четыре, даже пять. Откровенно говорить об этом было тяжело. Я пытался выглядеть спокойно и сильным, но внутри чувствовал давление. Да, это была депрессия. Хочу оставить ошибки в прошлом, вернуться в форму и снова получать удовольствие от футбола», — приводит слова Биссумы издание The Sun.

В ноябре 2025 года в соцсетях появилось видео, на котором Биссума употреблял запрещенные вещества, которые имеют статус легального наркотического вещества. Отмечается, что в 2024 году 29‑летнего хавбека сборной Мали уже ловили на употреблении «веселящего газа». В текущем сезоне футболист не принимал участия в матчах за «шпор».

Материалы по теме
В Англии раскрыли причину нашумевшего интервью тренера «Челси» Марески
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android