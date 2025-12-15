Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая: идею снимать Гусева, в отличие от Романова, я не поддерживаю

Гурцкая: идею снимать Гусева, в отличие от Романова, я не поддерживаю
Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая выразил мнение об исполняющем обязанности главного тренера «Динамо» Ролане Гусеве, сравнив ситуацию с положением Вадима Романова в «Спартаке».

— Идею снимать Гусева, в отличие от Романова, я не поддерживаю. Гусев более опытный парень. Но смотря на кого его хотят заменить.

— Веришь Гусеву, когда он говорит, что физически готовы плохо?
—Да. Он это видит, он общается с футболистами. С другой стороны, я смотрю матч со «Спартаком» — и во втором тайме «Динамо» перебегало соперника, — приводит слова Гурцкаи телеграм-канал «Футбольный биги».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера клуба после ухода Валерия Карпина.

Материалы по теме
Тимур Гурцкая объяснил, почему «Спартак» сохраняет Кахигао на посту спортивного директора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android