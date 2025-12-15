Гурцкая: идею снимать Гусева, в отличие от Романова, я не поддерживаю

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая выразил мнение об исполняющем обязанности главного тренера «Динамо» Ролане Гусеве, сравнив ситуацию с положением Вадима Романова в «Спартаке».

— Идею снимать Гусева, в отличие от Романова, я не поддерживаю. Гусев более опытный парень. Но смотря на кого его хотят заменить.

— Веришь Гусеву, когда он говорит, что физически готовы плохо?

—Да. Он это видит, он общается с футболистами. С другой стороны, я смотрю матч со «Спартаком» — и во втором тайме «Динамо» перебегало соперника, — приводит слова Гурцкаи телеграм-канал «Футбольный биги».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера клуба после ухода Валерия Карпина.