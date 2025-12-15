«Это не дало Валере плюсов». Гурцкая — об интервью Карпина после ухода из «Динамо»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об интервью главного тренера сборной России Валерия Карпина после ухода из московского «Динамо».

— Смотрел или читал интервью Карпина после ухода из «Динамо»?

— Смотрел два. Третье уже не стал. Мне не нравится подход, когда идут, наверное, его обижу, на рафинированного Казакова. Как будто бы ты тяжело болен и врач должен тебя погладить. Мне не нравится это. Интервью были очень мягкие. Это не дало Валере плюсов, — приводит слова Гурцкаи телеграм-канал «Футбольный биги».

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» на правах совмещения с работой в сборной России в июне 2025 года. После первого круга Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые под его руководством занимали 10-е место, набрав 17 очков в 15 матчах. 17 ноября специалист покинул пост главного тренера «Динамо» по собственному желанию на фоне слухов о его возможном увольнении.

В трёх последующих встречах с и. о. главного тренера Роланом Гусевым бело-голубые набрали четыре очка, оставшись на 10-й строчке турнирной таблицы по итогам осенней части сезона.