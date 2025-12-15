Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не дало Валере плюсов». Гурцкая — об интервью Карпина после ухода из «Динамо»

«Это не дало Валере плюсов». Гурцкая — об интервью Карпина после ухода из «Динамо»
Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об интервью главного тренера сборной России Валерия Карпина после ухода из московского «Динамо».

— Смотрел или читал интервью Карпина после ухода из «Динамо»?
— Смотрел два. Третье уже не стал. Мне не нравится подход, когда идут, наверное, его обижу, на рафинированного Казакова. Как будто бы ты тяжело болен и врач должен тебя погладить. Мне не нравится это. Интервью были очень мягкие. Это не дало Валере плюсов, — приводит слова Гурцкаи телеграм-канал «Футбольный биги».

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» на правах совмещения с работой в сборной России в июне 2025 года. После первого круга Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые под его руководством занимали 10-е место, набрав 17 очков в 15 матчах. 17 ноября специалист покинул пост главного тренера «Динамо» по собственному желанию на фоне слухов о его возможном увольнении.

В трёх последующих встречах с и. о. главного тренера Роланом Гусевым бело-голубые набрали четыре очка, оставшись на 10-й строчке турнирной таблицы по итогам осенней части сезона.

Материалы по теме
Гурцкая: идею снимать Гусева, в отличие от Романова, я не поддерживаю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android