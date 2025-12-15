Скидки
Тренер «Монако» упомянул Головина, комментируя поражение команды в матче с «Марселем»

Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал игру своих игроков в атаке после поражения команды в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (0:1).

Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Гринвуд – 82'    

— Разочарован ли сегодня Фоларин Балогун?
— Безусловно, нападающий всегда хочет забивать, поэтому, возможно, остаётся ощущение незавершённости матча. Но, опять же, если учитывать сценарий встречи, он был очень важен для команды. Три игрока в атаке — Таки Минамино, Александр Головин и Магнес Аклиуш — тоже сыграли большую роль. Они проделали огромный объём работы без мяча, и, конечно, мне хотелось бы, чтобы их усилия были вознаграждены результативными действиями, но, к сожалению, сегодня этого не произошло, — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте. На данный момент «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1.

