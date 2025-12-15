Скидки
«Мне было стыдно». Слуцкий — о реакции игроков сборной России на вылет с Евро-2016

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился историей о поведении футболистов сборной России после вылета с чемпионата Европы 2016 года.

«Рано утром ко мне заходит в номер администратор отеля и говорит: «Я хочу вам что-то показать». Меня заводят в комнату футболистов — не буду называть имена, — а номер просто разрушен. Телевизор разбит вдребезги, люстра, окна. Мне, наверное, было так же стыдно, как после вылета», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Слуцкий находился во главе сборной России в период с 2015 по 2016 год. На Евро-2016 российская национальная команда заняла последнюю строчку в группе с Англией, Уэльсом и Словакией, набрав в ней лишь одно очко, сыграв вничью с англичанами.

