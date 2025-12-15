Скидки
Радимов рассказал о разговоре с Гусевым на фоне скандальных слов после ухода Карпина

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов рассказал о разговоре с исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» Роланом Гусевым после его скандальных слов о работе тренерского штаба под руководством Валерия Карпина.

«То, что он наговорил, он сам это признал. Мы созвонились с Роланом, я посоветовал ему поговорить с прессой и признать свою ошибку, сказать то, что он думает. Он позвонил одному журналисту, переговорил и я так понимаю они вместе составили текст. И это был текст не просто для галочки, как я понимаю, а для того, чтобы просто снять камень с души, что Гусев и сделал», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Позже Гусев извинился перед Валерием Карпиным за слова после его увольнения из «Динамо».

