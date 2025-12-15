Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педри установил новый рекорд «Барселоны», превзойдя достижение Месси

Педри установил новый рекорд «Барселоны», превзойдя достижение Месси
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри достиг отметки в 150 официальных матчей в чемпионате Испании за каталонский клуб, сообщает Opta.

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Рафинья – 70'     2:0 Рафинья – 86'    

По данным источника, юбилейная игра пришлась на 16-й тур Ла Лиги: 13 декабря 23-летний испанец вышел в стартовом составе в матче против «Осасуны», который завершился победой сине-гранатовых со счётом 2:0.

Этот поединок стал знаковым для Педри — он стал самым молодым футболистом в истории «Барселоны», сыгравшим 150 матчей в Ла Лиге. Тем самым он превзошёл достижение Лионеля Месси, установленное ещё в 2010 году.

Аргентинец провёл свою 150-ю встречу в чемпионате Испании в возрасте 23 лет и 121 дня — это произошло 23 октября 2010 года в игре с «Сарагосой» (2:0). Педри же подошёл к этому рубежу в 23 года и 18 дней.

Чтобы добраться до отметки в 150 матчей в Ла Лиге, испанскому полузащитнику понадобилось чуть больше пяти лет. Свой дебют за «Барселону» в чемпионате Испании он оформил 27 сентября 2020 года в матче против «Вильярреала».

Месси открыл свою 21-метровую статую в Калькутте

Материалы по теме
Месси установили 21-метровый памятник в Индии. Видео
Истории
Месси установили 21-метровый памятник в Индии. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android