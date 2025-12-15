Педри установил новый рекорд «Барселоны», превзойдя достижение Месси

Полузащитник «Барселоны» Педри достиг отметки в 150 официальных матчей в чемпионате Испании за каталонский клуб, сообщает Opta.

По данным источника, юбилейная игра пришлась на 16-й тур Ла Лиги: 13 декабря 23-летний испанец вышел в стартовом составе в матче против «Осасуны», который завершился победой сине-гранатовых со счётом 2:0.

Этот поединок стал знаковым для Педри — он стал самым молодым футболистом в истории «Барселоны», сыгравшим 150 матчей в Ла Лиге. Тем самым он превзошёл достижение Лионеля Месси, установленное ещё в 2010 году.

Аргентинец провёл свою 150-ю встречу в чемпионате Испании в возрасте 23 лет и 121 дня — это произошло 23 октября 2010 года в игре с «Сарагосой» (2:0). Педри же подошёл к этому рубежу в 23 года и 18 дней.

Чтобы добраться до отметки в 150 матчей в Ла Лиге, испанскому полузащитнику понадобилось чуть больше пяти лет. Свой дебют за «Барселону» в чемпионате Испании он оформил 27 сентября 2020 года в матче против «Вильярреала».

