RTE подтвердила информацию о нежелании УЕФА возвращать Россию

В УЕФА считают, что возвращение России к международным турнирам невозможно даже на юношеском уровне до достижения политического урегулирования, сообщает RTE.

Подобная позиция сохраняется несмотря на недавние рекомендации Международного олимпийского комитета. Ранее МОК предложил допустить российских и белорусских спортсменов к международным юношеским соревнованиям под национальными флагами, обратившись к международным федерациям с просьбой изучить варианты реализации этого решения.

В то же время УЕФА уже рассматривала возможность возвращения российских команд к турнирам среди игроков до 17 лет в 2023 году, однако впоследствии отказалась от этой инициативы.

Источники отмечают, что среди европейских футбольных организаций по-прежнему преобладает скептицизм в отношении целесообразности и практической реализации подобного шага.

