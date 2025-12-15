Хаби Алонсо отреагировал на победу «Реала» в матче с «Алавесом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после победы над «Алавесом» (2:1) в матче 16-го тура Ла Лиги подчеркнул значимость командного единства.

«Мы концентрируемся на своей игре и готовимся к матчам в режиме трёх дней. Эта победа особенно ценна с учётом большого количества отсутствующих футболистов. Вальдепеньяс дебютировал — поздравляю его с первым матчем и достойным выступлением.

Мы действуем как единое целое. Важно продолжать движение вперёд, потому что одного успеха недостаточно. Впереди долгий сезон, и нам нужно удержать этот уровень.

Команда сработала очень хорошо. Единство — основа всего, и только стабильная сплочённость позволит нам прогрессировать», — приводит слова Алонсо Marca.

Напомним, за «Реал» забивали Килиан Мбаппе и Винисиус.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»