Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо отреагировал на победу «Реала» в матче с «Алавесом»

Хаби Алонсо отреагировал на победу «Реала» в матче с «Алавесом»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после победы над «Алавесом» (2:1) в матче 16-го тура Ла Лиги подчеркнул значимость командного единства.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 24'     1:1 Висенте – 68'     1:2 Родриго – 76'    

«Мы концентрируемся на своей игре и готовимся к матчам в режиме трёх дней. Эта победа особенно ценна с учётом большого количества отсутствующих футболистов. Вальдепеньяс дебютировал — поздравляю его с первым матчем и достойным выступлением.

Мы действуем как единое целое. Важно продолжать движение вперёд, потому что одного успеха недостаточно. Впереди долгий сезон, и нам нужно удержать этот уровень.

Команда сработала очень хорошо. Единство — основа всего, и только стабильная сплочённость позволит нам прогрессировать», — приводит слова Алонсо Marca.

Напомним, за «Реал» забивали Килиан Мбаппе и Винисиус.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

Материалы по теме
«Реал» одолел «Алавес» в Ла Лиге, Мбаппе и Родриго забили по голу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android