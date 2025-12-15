Йожеф Сабо сравнил ситуации с отстранением Мудрика и Эдуарда Стрельцова

Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо поделился воспоминаниями о легендарном игроке сборной СССР Эдуарде Стрельцове в контексте сравнения ситуации с его отстранением и бана Михаила Мудрика из «Челси».

– В ваше время был пример Эдуарда Стрельцова, который после длительной дисквалификации сумел вернуться в футбол и снова заиграть за сборную СССР. Насколько уместно проводить такие параллели?

– Я выходил против Стрельцова на поле и играл с ним вместе в сборной Союза. Это был выдающийся футболист, тут и говорить нечего. Конечно, не Пеле — для меня эталон именно Пеле, — но Стрельцов всё равно был игроком очень высокого уровня. Нужно понимать, что это была другая эпоха и другой футбол. Он был москвичом, и в Москве ему дали «зелёный свет», благодаря чему он смог вернуться и снова заиграть.

Вопрос в том, был ли он тем же игроком после возвращения. Я ведь не успел сыграть против него до ареста, поэтому сравнивать сложно. Но в тех матчах, где мы пересекались уже позже — и как соперники, и как партнёры, — было очевидно: это футболист большого масштаба. Тем не менее у Мудрика ситуация иная, и ему, на мой взгляд, будет гораздо сложнее, — сказал Сабо в интервью «Украинскому футболу».

Ранее сообщалось, что Мудрик может вернуться в футбол уже в январе 2026 года, однако официальной информации нет.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки