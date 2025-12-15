Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йожеф Сабо сравнил ситуации с отстранением Мудрика и Эдуарда Стрельцова

Йожеф Сабо сравнил ситуации с отстранением Мудрика и Эдуарда Стрельцова
Комментарии

Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо поделился воспоминаниями о легендарном игроке сборной СССР Эдуарде Стрельцове в контексте сравнения ситуации с его отстранением и бана Михаила Мудрика из «Челси».

– В ваше время был пример Эдуарда Стрельцова, который после длительной дисквалификации сумел вернуться в футбол и снова заиграть за сборную СССР. Насколько уместно проводить такие параллели?

– Я выходил против Стрельцова на поле и играл с ним вместе в сборной Союза. Это был выдающийся футболист, тут и говорить нечего. Конечно, не Пеле — для меня эталон именно Пеле, — но Стрельцов всё равно был игроком очень высокого уровня. Нужно понимать, что это была другая эпоха и другой футбол. Он был москвичом, и в Москве ему дали «зелёный свет», благодаря чему он смог вернуться и снова заиграть.

Вопрос в том, был ли он тем же игроком после возвращения. Я ведь не успел сыграть против него до ареста, поэтому сравнивать сложно. Но в тех матчах, где мы пересекались уже позже — и как соперники, и как партнёры, — было очевидно: это футболист большого масштаба. Тем не менее у Мудрика ситуация иная, и ему, на мой взгляд, будет гораздо сложнее, — сказал Сабо в интервью «Украинскому футболу».

Ранее сообщалось, что Мудрик может вернуться в футбол уже в январе 2026 года, однако официальной информации нет.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

Материалы по теме
Михаил Мудрик может перейти в «Бешикташ» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android