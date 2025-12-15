Во Франции сообщили, почему Сафонов вышел на матч с «Метцем» и вернут ли в состав Шевалье

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье, как и предполагалось, вновь появится в стартовом составе клуба в матче Межконтинентального кубка против «Фламенго», сообщает Paris No Limit.

По данным источника, главный тренер Луис Энрике изначально решил не форсировать возвращение игрока, предоставив ему время для полноценного восстановления после повреждения правого голеностопа. Именно по этой причине в старте клуба на матч чемпионата Франции с «Метцем» (3:2) вышел россиянин Матвей Сафонов. Однако теперь он снова станет «вторым».

Игра «ПСЖ» — «Фламенго» пройдёт 17 декабря.

Отметим, Paris No Limit специализируется на информации о парижском клубе. На данный аккаунт подписан целый ряд парижских звёзд, а также авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе из «ПСЖ»