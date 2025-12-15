Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Во Франции сообщили, почему Сафонов вышел на матч с «Метцем» и вернут ли в состав Шевалье

Во Франции сообщили, почему Сафонов вышел на матч с «Метцем» и вернут ли в состав Шевалье
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье, как и предполагалось, вновь появится в стартовом составе клуба в матче Межконтинентального кубка против «Фламенго», сообщает Paris No Limit.

По данным источника, главный тренер Луис Энрике изначально решил не форсировать возвращение игрока, предоставив ему время для полноценного восстановления после повреждения правого голеностопа. Именно по этой причине в старте клуба на матч чемпионата Франции с «Метцем» (3:2) вышел россиянин Матвей Сафонов. Однако теперь он снова станет «вторым».

Игра «ПСЖ» — «Фламенго» пройдёт 17 декабря.

Отметим, Paris No Limit специализируется на информации о парижском клубе. На данный аккаунт подписан целый ряд парижских звёзд, а также авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе из «ПСЖ»

Материалы по теме
Нервный матч Сафонова за «ПСЖ»! Пропустил два, но после таких «привозов» не спасти. Видео
Видео
Нервный матч Сафонова за «ПСЖ»! Пропустил два, но после таких «привозов» не спасти. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android