«Слабости становятся всё заметнее». Французская пресса раскритиковала игру Ильи Забарного

В субботу, 13 декабря, в 16-м туре Лиги 1 состоялся матч между «Мецом» и «ПСЖ», в котором парижский клуб одержал победу со счётом 3:2. Французская пресса после этой встречи дала оценку выступлению украинского защитника парижан Ильи Забарного. Он провёл на поле весь матч.

Издание Footmercato отметило: «Украинец провёл довольно посредственный матч. Хотя Забарный и не допустил серьёзных ошибок, он не внушал полного доверия в игре против «Метца». Несмотря на надёжные передачи, бывший игрок «Борнмута» выглядел неуверенно в единоборствах, что является слабым местом для защитника.

В ряде эпизодов он уступал сопернику в силовой борьбе, а также принимал решения слишком медленно, демонстрируя слабости, которые становятся всё заметнее в последних матчах», — написано в статье.

Напомним, также игру в старте провёл российский голкипер Матвей Сафонов.

