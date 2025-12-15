«Слабости становятся всё заметнее». Французская пресса раскритиковала игру Ильи Забарного

В субботу, 13 декабря, в 16-м туре Лиги 1 состоялся матч между «Мецом» и «ПСЖ», в котором парижский клуб одержал победу со счётом 3:2. Французская пресса после этой встречи дала оценку выступлению украинского защитника парижан Ильи Забарного. Он провёл на поле весь матч.
Издание Footmercato отметило: «Украинец провёл довольно посредственный матч. Хотя Забарный и не допустил серьёзных ошибок, он не внушал полного доверия в игре против «Метца». Несмотря на надёжные передачи, бывший игрок «Борнмута» выглядел неуверенно в единоборствах, что является слабым местом для защитника.
В ряде эпизодов он уступал сопернику в силовой борьбе, а также принимал решения слишком медленно, демонстрируя слабости, которые становятся всё заметнее в последних матчах», — написано в статье.
Напомним, также игру в старте провёл российский голкипер Матвей Сафонов.
Луис Энрике установил огромный экран для игроков «ПСЖ»
- 15 декабря 2025
-
07:39
-
07:31
-
07:12
-
07:10
-
06:26
-
06:11
-
06:01
-
05:55
-
05:38
-
04:52
-
04:47
-
04:47
-
04:01
-
03:46
-
03:26
-
03:15
-
02:57
-
02:48
-
02:23
-
01:52
-
01:41
-
01:21
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:52
-
00:51
-
00:38
-
00:38
-
00:27
-
00:16
-
00:07
-
00:00
- 14 декабря 2025
-
23:56
-
23:52