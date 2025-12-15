Скидки
«Слабости становятся всё заметнее». Французская пресса раскритиковала игру Ильи Забарного

В субботу, 13 декабря, в 16-м туре Лиги 1 состоялся матч между «Мецом» и «ПСЖ», в котором парижский клуб одержал победу со счётом 3:2. Французская пресса после этой встречи дала оценку выступлению украинского защитника парижан Ильи Забарного. Он провёл на поле весь матч.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31'     0:2 Нджанту – 39'     1:2 Деменге – 42'     1:3 Дуэ – 63'     2:3 Цитаишвили – 81'    

Издание Footmercato отметило: «Украинец провёл довольно посредственный матч. Хотя Забарный и не допустил серьёзных ошибок, он не внушал полного доверия в игре против «Метца». Несмотря на надёжные передачи, бывший игрок «Борнмута» выглядел неуверенно в единоборствах, что является слабым местом для защитника.

В ряде эпизодов он уступал сопернику в силовой борьбе, а также принимал решения слишком медленно, демонстрируя слабости, которые становятся всё заметнее в последних матчах», — написано в статье.

Напомним, также игру в старте провёл российский голкипер Матвей Сафонов.

Луис Энрике установил огромный экран для игроков «ПСЖ»

Во Франции сообщили, почему Сафонов вышел на матч с «Метцем» и вернут ли в состав Шевалье
