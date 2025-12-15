Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Только Кейн забил больше 17-летнего Карла за «Баварию» с октября

Только Кейн забил больше 17-летнего Карла за «Баварию» с октября
Комментарии

17-летний атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Леннарт Карл забил шесть голов в 19 матчах за первую команду с начала сезона-2025/2026.

Как отмечается на официальном сайте мюнхенской команды, Карл забил все свои голы в период с 22 октября по 14 декабря. За это время он сыграл в 12 матчах во всех турнирах. Три мяча на его счету в Бундеслиге и три в Лиге чемпионов. За этот же период больше забил только английский форвард Гарри Кейн. На его счету 10 мячей.

Карл — воспитанник «Баварии». Немецкий хавбек дебютировал за первую команду мюнхенцев в матче клубного чемпионата мира с новозеландским «Окленд Сити» (10:0). Контракт 17-летнего игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

Материалы по теме
«Бавария» установила новый рекорд результативности в Бундеслиге

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android