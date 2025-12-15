Только Кейн забил больше 17-летнего Карла за «Баварию» с октября

17-летний атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Леннарт Карл забил шесть голов в 19 матчах за первую команду с начала сезона-2025/2026.

Как отмечается на официальном сайте мюнхенской команды, Карл забил все свои голы в период с 22 октября по 14 декабря. За это время он сыграл в 12 матчах во всех турнирах. Три мяча на его счету в Бундеслиге и три в Лиге чемпионов. За этот же период больше забил только английский форвард Гарри Кейн. На его счету 10 мячей.

Карл — воспитанник «Баварии». Немецкий хавбек дебютировал за первую команду мюнхенцев в матче клубного чемпионата мира с новозеландским «Окленд Сити» (10:0). Контракт 17-летнего игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

