Куртуа отреагировал на своё достижение 200 побед за «Реал»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу мадридской команды в матче 16-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1), поделившись реакций на достижение 200 побед в составе «Королевского клуба».

«Достичь 200 побед — это здорово, но нам нужно одержать ещё много побед в этом году. Мы показали характер в минувшей встрече. Победа стала результатом отличных индивидуальных усилий. Мы должны продолжать работать. Наша игра была не лучшей, но главное — получить три очка. Мы должны продолжать в том же духе: победить в среду в Талавере и дома против «Севильи», чтобы хорошо завершить год», — приводит слова Куртуа официальный сайт «Реала».

Всего Куртуа провёл 310 матчей, в которых пропустил 302 мяча и 122 встречи завершил «на ноль».

