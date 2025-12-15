Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа отреагировал на своё достижение 200 побед за «Реал»

Куртуа отреагировал на своё достижение 200 побед за «Реал»
Комментарии

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу мадридской команды в матче 16-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (2:1), поделившись реакций на достижение 200 побед в составе «Королевского клуба».

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 24'     1:1 Висенте – 68'     1:2 Родриго – 76'    

«Достичь 200 побед — это здорово, но нам нужно одержать ещё много побед в этом году. Мы показали характер в минувшей встрече. Победа стала результатом отличных индивидуальных усилий. Мы должны продолжать работать. Наша игра была не лучшей, но главное — получить три очка. Мы должны продолжать в том же духе: победить в среду в Талавере и дома против «Севильи», чтобы хорошо завершить год», — приводит слова Куртуа официальный сайт «Реала».

Всего Куртуа провёл 310 матчей, в которых пропустил 302 мяча и 122 встречи завершил «на ноль».

Материалы по теме
На Алонсо было тяжело смотреть. Но «Реал» продлил ему жизнь в тяжелейшем матче!
На Алонсо было тяжело смотреть. Но «Реал» продлил ему жизнь в тяжелейшем матче!

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android