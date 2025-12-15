«Ему пока тяжело, но ничего не потеряно». Корнаухов — о ситуации Алонсо в «Реале»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался в поддержку главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо. Ранее СМИ сообщали, что испанский специалист может быть уволен, если «сливочные» не обыграют «Алавес», однако «Королевский клуб» взял верх над баскской командой со счётом 2:1.

«Хаби Алонсо перестраивает этот «Реал». Он хочет подчинить звёздных футболистов. У него получалось это с «Байером». Он думал, что если там получилось, то тут точно получится — игроки ещё лучше. Сейчас идёт перестройка, плюс травмы, плюс это «Реал», где при малейшей неудаче начинается давление. Он великий футболист, играл в великих командах, он чемпион всего и вся. Ему пока тяжело, но ничего не потеряно — отставание от второго места всего четыре очка. Надеюсь, что ему хватит мудрости выдержать это и построить команду, о которой он мечтает», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 39 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на четыре очка. В следующем туре «Реал» встретится с «Севильей».

