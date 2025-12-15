Скидки
Дмитрий Сычёв высказался о возвращении Сергея Овчинникова в «Локомотив»

Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал возвращение Сергея Овчинникова в стан железнодорожников.

— Приветствуете назначение в «Локомотив» Сергея Ивановича Овчинникова?
— Конечно! Это потрясающий ход руководства и суперистория с точки зрения традиций, преемственности поколений. Дети в клубе должны смотреть на людей, которые ковали успехи «Локомотива», — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Овчинников был назначен на должность директора академии железнодорожников.

Полное интервью с Сычёвым читайте позже на «Чемпионате».

Юрий Сёмин — о «Локомотиве», «Спартаке» и всей РПЛ

