Бронзовый призёр Евро-2008 Сычёв дал совет футболистам, которые заканчивают карьеру

Бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России Дмитрий Сычёв поделился советом с футболистами, которые заканчивают карьеру.

«Хотел бы сделать комплимент руководству ФНЛ в лице Наиля Измайлова и Александра Атаманенко за реформу турнира. Все хотят развития, роста, и сегодня Вторая лига представляет собой очень интересный чемпионат. Она тоже тянется за современными технологиями. И я бы хотел дать совет профессиональным футболистам, которые закончили или заканчивают карьеру: подумайте о том, чтобы пойти не на тренерское обучение, а на управленческое. Тренеров у нас много — очередь огромная стоит. А грамотных менеджеров — очень мало. Это действительно ценные кадры», — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сычёву 42 года. За свою карьеру нападающий выступал за тамбовский и московский «Спартак», «Марсель», московский «Локомотив», минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», «Окжетпес», «Локомотив-Казанку» и «Пюник».

