Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бронзовый призёр Евро-2008 Сычёв дал совет футболистам, которые заканчивают карьеру

Бронзовый призёр Евро-2008 Сычёв дал совет футболистам, которые заканчивают карьеру
Комментарии

Бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России Дмитрий Сычёв поделился советом с футболистами, которые заканчивают карьеру.

«Хотел бы сделать комплимент руководству ФНЛ в лице Наиля Измайлова и Александра Атаманенко за реформу турнира. Все хотят развития, роста, и сегодня Вторая лига представляет собой очень интересный чемпионат. Она тоже тянется за современными технологиями. И я бы хотел дать совет профессиональным футболистам, которые закончили или заканчивают карьеру: подумайте о том, чтобы пойти не на тренерское обучение, а на управленческое. Тренеров у нас много — очередь огромная стоит. А грамотных менеджеров — очень мало. Это действительно ценные кадры», — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сычёву 42 года. За свою карьеру нападающий выступал за тамбовский и московский «Спартак», «Марсель», московский «Локомотив», минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», «Окжетпес», «Локомотив-Казанку» и «Пюник».

Материалы по теме
«200 тыс. км налетал за год!» Первый президентский опыт призёра Евро-2008 Сычёва
Эксклюзив
«200 тыс. км налетал за год!» Первый президентский опыт призёра Евро-2008 Сычёва

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android