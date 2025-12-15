Дмитрий Сычёв рассказал, как Андрей Аршавин играет в хоккей

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался об игре в хоккей с бывшим форвардом «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андреем Аршавиным.

— Аршавин в хоккее в порядке?

— На синей линии очень уверенно стоит и часто выходит один на один. Только нам приходится обороняться вчетвером без него. Андрей эффективнее в атаке, поэтому оставляем его впереди.

— Техничный?

— С мячом, конечно, получше, но и с клюшкой тоже неплох, — сказал Сычёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Наибольшую известность Сычёву принесли выступления за московский «Локомотив». В составе железнодорожников 41-летний Дмитрий выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Вместе со сборной России экс-нападающий становился бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.