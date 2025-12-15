Скидки
Слуцкий рассказал об отношении к россиянам в казино в Монако

Слуцкий рассказал об отношении к россиянам в казино в Монако
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился историей об отношении к людям с российским паспортом в казино в Монако.

— Я тебе могу рассказать историю про казино, где мы сейчас находимся, в Монако. Значит, сегодня по российским паспортам ты туда можешь зайти, ты туда можешь потратить всё, но выигрыш ты забрать не можешь.

— То есть проиграть ты можешь, да?
— Да. Тебя пускают. Тебе разрешают абсолютно любую сумму проиграть, оставить в этом казино. Но если ты выиграл — видишь, какие принципиальные люди, да (смеётся)? С русским паспортом ты не имеешь права забрать выигрыш. Ну это вообще фантастика, да? Это настолько в одну кассу работает, — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В этом году «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого взял серебряные медали китайской Суперлиги, выиграл национальный Суперкубок, а также впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов АФК.

