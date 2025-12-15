Радимов рассказал забавную историю о разгроме «Спартака», упомянув Титова

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов рассказал главному тренеру «Шанхай Шэньхуа» Леониду Слуцкому забавную историю, связанную с матчем против московского «Спартака» в бытность игроком.

Владислав Радимов. В какой-то год мы играли со «Спартаком». Мне звонит Титов, а он дисквалифицирован был в этом году. И мы приехали играть со «Спартаком». Он говорит: «Вы к нам готовитесь?» У них был [тренер] Невио Скала. Я говорю: «Да, Егор, сейчас сидим как раз, разбор». А мы сами в казино. Он говорит: «Наши тоже разбирают». Мы вышли, выиграли 3:0 на «Локомотиве» у «Спартака».

Леонид Слуцкий. Ну хорошо разобрали (смеётся)!

Владислав Радимов. Да, Егор после игры стоит у автобуса. Мы с ним обсуждаем. Он говорит: «Ну да, вы разобрали». Я не стал его разочаровывать. Говорю: «Да, Егор, мы вчера досконально разобрали». Мы не знали даже, кто там играет, — рассказали Радимов и Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, в сезоне чемпионата России — 2004 «Зенит» с Радимовым в составе на выезде обыграл «Спартак» со счётом 3:0. Встреча проходила на «РЖД Арене (Локомотив)»

