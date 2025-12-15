«Ницца» обновила антирекорды после поражения от «Ланса» в матче 16-го тура Лиги 1

«Ницца» потерпела очередное поражение в 16-м туре французского чемпионата, уступив лидеру лиги «Лансу» со счётом 0:2. Этот проигрыш принёс «орлам» сразу два клубных антирекорда, подчёркивающих текущий кризис команды.

Для «Ниццы» это поражение стало уже 24-м в 2025 году, учитывая все турниры, в которых принимал участие клуб. Столь неудачного года у «орлов» не было почти 40 лет – с 1987-го, когда команда также проиграла 24 матча за весь год. Таким образом, этот результат повторил антирекорд клуба по числу поражений за календарный год.

«Ницца» также проиграла в девятый раз подряд во всех турнирах. Эта серия стала новым клубным антирекордом, поскольку ранее команда никогда не терпела поражений в стольких матчах кряду.

После этого результата клуб опустился на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч «Ницца» проведёт против «Сент-Этьена» в рамках 1/32 финала Кубка Франции, где попытается прервать череду неудач.