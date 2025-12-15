Орлов — о попытке похищения Мостового: Андрей не испугался, это говорит о мужестве

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о вручении приза «Джентльмен года» полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому.

— Заслужил ли Мостовой приз «Джентльмен года»?

— Ну а чем он хуже остальных соискателей на титул «Джентльмена»? Тем более он проявил себя как джентльмен настоящий не только по умению ухаживать за барышнями, а и по тому, как он сам себя отстаивал, когда его хотели похитить. Это говорит о мужестве, он же не испугался, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Андрей Мостовой завоевал награду после двух этапов: голосования болельщиков и выбора со стороны экспертного жюри. Россиянин опередил других номинантов, в числе которых были голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов.