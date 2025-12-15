Скидки
«Марсель» установил бомбардирский рекорд, обыграв «Монако» Головина

Комментарии

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своём поле одержал минимальную победу над «Монако». Эта игра принесла провансальцам не только три очка, но и значительное достижение в истории клуба.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Гринвуд – 82'    

Команда под руководством итальянского специалиста Роберто де Дзерби забила свой 56-й гол на стадионе «Велодром» в Лиге 1 в 2025 году. Этот показатель стал лучшим для «Марселя» более чем за полвека. Лишь дважды в истории клуб забивал ещё больше на своём домашнем стадионе за один календарный год: в 1948 году (69 мячей) и в 1971 году (62 мяча).

Благодаря этой победе «Марсель» сохранил за собой третье место в турнирной таблице французского чемпионата, продолжая борьбу за еврокубковые позиции.

Для «Монако» же это поражение стало пятым в последних шести матчах Лиги 1. Российский полузащитник клуба Александр Головин провёл на поле 72 минуты. После этого матча монегаски опустились на девятое место турнирной таблицы чемпионата.

