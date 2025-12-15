«Ливерпуль» начал переговоры о переходе правого вингера «Борнмута» — источник

Английский «Ливерпуль» обратился к «Борнмуту» с официальным предложением по крайнему нападающему Антуану Семеньо, сообщает Indykaila News в социальной сети X. По данным источника, «красные» обсуждают структуру выплат за Антуана.

Отмечается, что в ходе переговоров с Мохамедом Салахом последнего проинформировали о том, что клуб планирует подписать вингера, способного сыграть как слева, так и справа в атаке.

Семеньо 25 лет, за «Борнмут» он выступает с января 2023-го. В нынешнем сезоне ганский футболист провёл 15 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Антуана в € 65 млн.