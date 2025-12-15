Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» начал переговоры о переходе правого вингера «Борнмута» — источник

«Ливерпуль» начал переговоры о переходе правого вингера «Борнмута» — источник
Комментарии

Английский «Ливерпуль» обратился к «Борнмуту» с официальным предложением по крайнему нападающему Антуану Семеньо, сообщает Indykaila News в социальной сети X. По данным источника, «красные» обсуждают структуру выплат за Антуана.

Отмечается, что в ходе переговоров с Мохамедом Салахом последнего проинформировали о том, что клуб планирует подписать вингера, способного сыграть как слева, так и справа в атаке.

Семеньо 25 лет, за «Борнмут» он выступает с января 2023-го. В нынешнем сезоне ганский футболист провёл 15 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Антуана в € 65 млн.

Материалы по теме
«Иногда нужно понимать разочарование игрока». Конате — о ситуации между Салахом и Слотом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android