Орлов — о «Спартаке»: есть из чего сшить хороший костюмчик

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в московском «Спартаке». 11 ноября клуб уволил сербского главного тренера Деяна Станковича. Временно тренерский мостик красно-белых занял Вадим Романов. При этом «Спартак» продолжает искать кандидата на должность постоянного главного тренера.

— Интересно, кто будет тренировать «Спартак». Очень любопытно. От этого очень многое зависит [в таблице РПЛ]. Команда-то у них хорошая. Игра есть. Но, наверное, укрепить надо линию обороны. Бабич стал незаметным, хотя раньше играл хорошо. Но материал, как говорится, есть. Есть из чего сшить хороший костюмчик, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».