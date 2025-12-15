Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов — о «Спартаке»: есть из чего сшить хороший костюмчик

Орлов — о «Спартаке»: есть из чего сшить хороший костюмчик
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в московском «Спартаке». 11 ноября клуб уволил сербского главного тренера Деяна Станковича. Временно тренерский мостик красно-белых занял Вадим Романов. При этом «Спартак» продолжает искать кандидата на должность постоянного главного тренера.

— Интересно, кто будет тренировать «Спартак». Очень любопытно. От этого очень многое зависит [в таблице РПЛ]. Команда-то у них хорошая. Игра есть. Но, наверное, укрепить надо линию обороны. Бабич стал незаметным, хотя раньше играл хорошо. Но материал, как говорится, есть. Есть из чего сшить хороший костюмчик, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов — о попытке похищения Мостового: Андрей не испугался, это говорит о мужестве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android