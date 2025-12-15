Центральный полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил свои слова о возможном скором возвращении в Россию. Ранее хавбек заявил, что допускает такой вариант развития событий. 29-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне на счету Александра 14 матчей за монегасков, два гола и одна результативная передача.

«Я не могу сам себе ответить, что и как. Но вот как сказал — так оно и есть. Я не задумывался об уходе [из «Монако»]. Просто вот так я думать стал», — сказал Головин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до конца июня 2029 года.