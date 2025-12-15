Хавбек «Монако» Камара — о 9-м месте в Лиге 1: мы способны исправить текущее положение

Полузащитник «Монако» Ламин Камара прокомментировал текущее девятое место команды в турнирной таблице Лиги 1 после 16 туров, выразив уверенность в способности команды улучшить своё положение. Его слова прозвучали после поражения от «Марселя» со счётом 0:1, которое «монегаски» потерпели в минувшее воскресенье.

«Впереди ещё много матчей, и, учитывая наш крепкий состав, мы вполне способны исправить текущее положение. Мы верим в свои силы, и тренер полностью разделяет эту уверенность. Знаем: если продолжим играть в том же духе, нас ждёт немало побед. Главное — продолжать двигаться вперёд.

Матч получился очень непростым, мы полностью отдали себя игре, строго придерживаясь тактики тренера. К сожалению, пропущенный гол в концовке перечеркнул все наши старания», — приводит слова полузащитника официальный сайт «Монако».