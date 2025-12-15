Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» потерпел пятое поражение в последних шести матчах Лиги 1

«Монако» потерпел пятое поражение в последних шести матчах Лиги 1
Комментарии

Вчера, 14 декабря в рамках 16-го тура французской Лиги 1 «Марсель» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Для монегасков это поражение стало пятым в последних шести турах чемпионата.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Гринвуд – 82'    

Ранее команду обыграли «Париж» (0:1), «Ланс» (1:4), «Ренн» (1:4) и «Брест» (0:1). Единственная победа «Монако» за этот период состоялась 29 ноября: тогда команда обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.

Сейчас клуб находится на девятом месте чемпионата, за 16 туров он набрал 23 очка. Следующий тур Лиги 1 состоится уже в январе 2026 года – в нём «Монако» предстоит сыграть с «Лионом», который сейчас находится на пятом месте турнирной таблицы.

Франция — Лига 1 . 17-й тур
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Судейский скандал в матче «Монако»! Чёрная серия команды Головина продолжилась
Судейский скандал в матче «Монако»! Чёрная серия команды Головина продолжилась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android