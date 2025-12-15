«Монако» потерпел пятое поражение в последних шести матчах Лиги 1

Вчера, 14 декабря в рамках 16-го тура французской Лиги 1 «Марсель» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Для монегасков это поражение стало пятым в последних шести турах чемпионата.

Ранее команду обыграли «Париж» (0:1), «Ланс» (1:4), «Ренн» (1:4) и «Брест» (0:1). Единственная победа «Монако» за этот период состоялась 29 ноября: тогда команда обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.

Сейчас клуб находится на девятом месте чемпионата, за 16 туров он набрал 23 очка. Следующий тур Лиги 1 состоится уже в январе 2026 года – в нём «Монако» предстоит сыграть с «Лионом», который сейчас находится на пятом месте турнирной таблицы.