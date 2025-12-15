«Монако» потерпел пятое поражение в последних шести матчах Лиги 1
Вчера, 14 декабря в рамках 16-го тура французской Лиги 1 «Марсель» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Для монегасков это поражение стало пятым в последних шести турах чемпионата.
Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Гринвуд – 82'
Ранее команду обыграли «Париж» (0:1), «Ланс» (1:4), «Ренн» (1:4) и «Брест» (0:1). Единственная победа «Монако» за этот период состоялась 29 ноября: тогда команда обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.
Сейчас клуб находится на девятом месте чемпионата, за 16 туров он набрал 23 очка. Следующий тур Лиги 1 состоится уже в январе 2026 года – в нём «Монако» предстоит сыграть с «Лионом», который сейчас находится на пятом месте турнирной таблицы.
Франция — Лига 1 . 17-й тур
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
